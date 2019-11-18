МИД России официально подтвердил передачу Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе

Министерство иностранных дел России официально подтвердило информацию о передаче украинской стороны трех кораблей ВМФ этой страны, которые в ноябре 2018 года "нарушили границу РФ в ходе преднамеренной провокации Киева". Инцидент произошел в районе Керченского пролива, тогда суда были задержаны российскими правоохранительными органами.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве основания передачи.

При этом в МИДе подчеркнули, что "действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 г., являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений".