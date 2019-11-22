Украинские корабли перед возвращением отмыли и шторки новые повесили – источник

Российская сторона накануне опровергла заявления представителей украинских ВМС о том, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" им вернули в ненадлежащем состоянии. Так, источник "Интерфакса", знакомый с процессом передачи кораблей на ответственное хранение Украине, заявил, что техника была не только отмыта, но и отремонтирована, на ней оставлено штатное вооружение.

"Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы", - сказал собеседник агентства. По его словам, на украинских кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а в прачечной постирали оставленную одежду и обмундирование.

По данным источника, акт о приемке украинских судов подписал тот командир, который отдавал им приказ на выход в море во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Согласно видео, предоставленного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, после подписания акта передачи, украинский представитель помахал рукой и сказал: "Все!". Российский представитель ответил: "До свидания! Всего доброго!".