Украина обвинила Россию в мародерстве на катерах, устроивших провокацию в Керченском проливе

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Крым Украина
крымский мост, табличка (2018) | Фото:Накануне.RU

Украина обвинила Россию в мародерстве на катерах, устроивших провокацию в Керченском проливе

Катера ВМФ Украины "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" подходят к Одессе. От Крыма, где они были переданы украинской стороне, судна шли на буксире. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался украинским СМИ, заявив, что "россияне их (корабли) угробили".
Читайте также:

"Происходит буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян ко всему", - заявил он.

Ранее российский адвокат Николай Полозов заявил украинскому изданию "Апостроф", что корабли вернули в полуразобранном состоянии и без боевого запаса. Юрист отметил, что катера проходят в российском суде, как вещественные доказательства и были переданы Украине только на ответственное хранение.

крымский мост, дорога, шоссе, трасса, море(2018)|Фото: Фото:Накануне.RU

"Катер "Бердянск" был обстрелян – есть несколько пробоин. На буксире "Яны Капу" поврежден фальшборт (ограждение из металлических листов по краю палубы. – прим. ред.). Кроме того, после захвата с судов сняли военную электронику, в том числе навигационные системы, и они до сих пор остаются в качестве вещественных доказательств в России, на корабли не монтировались", – говорится в сообщении.

Также с катеров россияне сняли весь боезапас – там нет ни одного патрона и снаряда.

"До момента, когда завершится дело, с кораблями ничего нельзя будет делать: ремонтировать, снаряжать чем-то. То есть они могут находиться только в качестве металлических болванок", – добавил Полозов.

Напомним, два дня назад российская сторона передала Украине корабли, устроившие в Керченском проливе провокацию в 2018 году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украина обвинила Россию в мародерстве на катерах, устроивших провокацию в Керченском проливе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: украина, провокация в керченском проливе, катер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.11.2019 02:02 Мск На Украине оценили ущерб кораблям, возвращенным Россией
Ранее 25.11.2019 08:30 Мск Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Ранее 22.11.2019 12:10 Мск Украинские корабли перед возвращением отмыли и шторки новые повесили – источник
Ранее 21.11.2019 12:23 Мск В ФСБ отреагировали на заявление о краже унитазов с украинских кораблей

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.11.2019 13:35 Мск МИД России официально подтвердил передачу Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе
Ранее 05.11.2019 10:27 Мск Украина требует от России свои корабли, задержанные в Керченском проливе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети