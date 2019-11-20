Украина обвинила Россию в мародерстве на катерах, устроивших провокацию в Керченском проливе
Катера ВМФ Украины "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" подходят к Одессе. От Крыма, где они были переданы украинской стороне, судна шли на буксире. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался украинским СМИ, заявив, что "россияне их (корабли) угробили".
"Происходит буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян ко всему", - заявил он.
Ранее российский адвокат Николай Полозов заявил украинскому изданию "Апостроф", что корабли вернули в полуразобранном состоянии и без боевого запаса. Юрист отметил, что катера проходят в российском суде, как вещественные доказательства и были переданы Украине только на ответственное хранение.
"Катер "Бердянск" был обстрелян – есть несколько пробоин. На буксире "Яны Капу" поврежден фальшборт (ограждение из металлических листов по краю палубы. – прим. ред.). Кроме того, после захвата с судов сняли военную электронику, в том числе навигационные системы, и они до сих пор остаются в качестве вещественных доказательств в России, на корабли не монтировались", – говорится в сообщении.
Также с катеров россияне сняли весь боезапас – там нет ни одного патрона и снаряда.
"До момента, когда завершится дело, с кораблями ничего нельзя будет делать: ремонтировать, снаряжать чем-то. То есть они могут находиться только в качестве металлических болванок", – добавил Полозов.
Напомним, два дня назад российская сторона передала Украине корабли, устроившие в Керченском проливе провокацию в 2018 году.