Украина обвинила Россию в мародерстве на катерах, устроивших провокацию в Керченском проливе

Катера ВМФ Украины "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" подходят к Одессе. От Крыма, где они были переданы украинской стороне, судна шли на буксире. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался украинским СМИ, заявив, что "россияне их (корабли) угробили".

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"Происходит буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян ко всему", - заявил он.

Ранее российский адвокат Николай Полозов заявил украинскому изданию "Апостроф", что корабли вернули в полуразобранном состоянии и без боевого запаса. Юрист отметил, что катера проходят в российском суде, как вещественные доказательства и были переданы Украине только на ответственное хранение.

"Катер "Бердянск" был обстрелян – есть несколько пробоин. На буксире "Яны Капу" поврежден фальшборт (ограждение из металлических листов по краю палубы. – прим. ред.). Кроме того, после захвата с судов сняли военную электронику, в том числе навигационные системы, и они до сих пор остаются в качестве вещественных доказательств в России, на корабли не монтировались", – говорится в сообщении.

Также с катеров россияне сняли весь боезапас – там нет ни одного патрона и снаряда.

"До момента, когда завершится дело, с кораблями ничего нельзя будет делать: ремонтировать, снаряжать чем-то. То есть они могут находиться только в качестве металлических болванок", – добавил Полозов.

Напомним, два дня назад российская сторона передала Украине корабли, устроившие в Керченском проливе провокацию в 2018 году.