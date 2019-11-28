На Украине оценили ущерб кораблям, возвращенным Россией

В Киеве оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум $2,3 млн.

По заявлению заместителя постпреда Украины в Вене Игоря Лоссовского, корабли нельзя использовать по назначению из-за технического состояния вооружения. "Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки", - отметил он.

Как отметил Лоссовский, точная сумма ущерба станет известна после завершения комплексного расследования, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, российская сторона опровергла заявления представителей украинских ВМС о том, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" им вернули в ненадлежащем состоянии. Техника была не только отмыта, но и отремонтирована, на ней оставлено штатное вооружение.

"Изъят только боекомплект, автоматы, пистолеты, боеприпасы", - сказал собеседник агентства. По его словам, на украинских кораблях поменяли шторки в ванных комнатах, а в прачечной постирали оставленную одежду и обмундирование.