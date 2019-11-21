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Политика В России Украина
крымский мост, дорога, шоссе, трасса, море (2018) | Фото:Накануне.RU

В ФСБ отреагировали на заявление о краже унитазов с украинских кораблей

Три корабля ВМС Украины были переданы украинской стороне в нормальном состоянии, заявили в ФСБ России. Российское ведомство предоставило видеозапись судов до передачи их Киеву.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Напомним, два дня назад российская сторона передала Украине корабли, устроившие в Керченском проливе провокацию в 2018 году.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки и плафоны.

Кроме того, российский адвокат Николай Полозов сообщил украинскому изданию "Апостроф", что корабли вернули в полуразобранном состоянии и без боевого запаса. Юрист отметил, что катера проходят в российском суде, как вещественные доказательства и были переданы Украине только на ответственное хранение.

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В ФСБ отреагировали на заявление о краже унитазов с украинских кораблей

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Теги: фсб, украина, корабли



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