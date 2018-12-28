Головин не покинет "Монако" в зимнее трансферное окно

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не покинет "Монако" в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрока якобы собирается приобрести питерский "Зенит". Однако источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, уверенно заявил, что "это полная чушь".

"Он (Головин) будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров "Монако", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что накануне Александр улетел в Монако, где уже сегодня его команда начинает подготовку ко второй части чемпионата страны.

Напомним, статистика Головина во Франции пока не впечатляет: в 10 матчах экс-игрок ЦСКА сделал всего одну результативную передачу и получил красную карточку за грубый фол, из-за чего был дисквалифицирован сразу на четыре игры.

Недавно российский полузащитник оказался в десятке худших трансферов чемпионата Франции по итогам 2018 года.