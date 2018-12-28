Головин не покинет "Монако" в зимнее трансферное окно

28 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России За рубежом

Головин не покинет "Монако" в зимнее трансферное окно

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не покинет "Монако" в зимнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрока якобы собирается приобрести питерский "Зенит". Однако источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, уверенно заявил, что "это полная чушь".

"Он (Головин) будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров "Монако", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что накануне Александр улетел в Монако, где уже сегодня его команда начинает подготовку ко второй части чемпионата страны.

Александр Головин, Набиль Фекир, фол(2018)|Фото: Чемпионат.com

Напомним, статистика Головина во Франции пока не впечатляет: в 10 матчах экс-игрок ЦСКА сделал всего одну результативную передачу и получил красную карточку за грубый фол, из-за чего был дисквалифицирован сразу на четыре игры.

Недавно российский полузащитник оказался в десятке худших трансферов чемпионата Франции по итогам 2018 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Головин не покинет "Монако" в зимнее трансферное окно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Головин, Монако, Зенит, переход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2018 09:43 Мск Головин провалился во Франции: россиянина включили в десятку худших трансферов года
Ранее 22.11.2018 13:41 Мск Российский полузащитник "Монако" Головин восстановился от травмы и готов играть
Ранее 11.10.2018 14:31 Мск Французский клуб Головина уволил главного тренера
Ранее 20.08.2018 13:25 Мск Александр Головин: Победа Франции на ЧМ-2018 не повлияла на решение при переходе в "Монако"
Ранее 17.08.2018 15:27 Мск "Монако" проведет презентацию Головина и других новичков команды на следующей неделе
Ранее 31.07.2018 12:03 Мск "Монако" не включил Головина в заявку на матч за Суперкубок Франции
Ранее 26.07.2018 12:28 Мск На замену Головину? ЦСКА объявил о подписании российского полузащитника
Ранее 26.07.2018 08:17 Мск Полузащитник сборной России Александр Головин продолжит карьеру в "Монако"
Ранее 17.07.2018 12:53 Мск "Челси" готов оформить трансфер Головина в ближайшие два-три дня
Ранее 16.07.2018 14:35 Мск "Монако" сделал официальное предложение ЦСКА о переходе полузащитника сборной России Александра Головина
Ранее 27.06.2018 12:03 Мск Скауты "Барселоны" просмотрят Головина на матче России с Испанией
Ранее 15.06.2018 12:09 Мск "Барселона" и "Ювентус" всерьез заинтересовались футболистом сборной России

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3435

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети