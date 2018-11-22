Российский полузащитник "Монако" Головин восстановился от травмы и готов играть

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин начал тренироваться в общей группе французского клуба.

Как пишет "Чемпионат", Головин готовится к ближайшей игре с "Каном", которая состоится 24 ноября в рамках 14-го тура Лиги 1. Игрок восстановился после травмы, полученной им в гостевом поединке с "Реймсом" в чемпионате Франции.

Напомним, Александр Головин перебрался в "Монако" из московского ЦСКА летом этого года. В нынешнем сезоне он сыграл в составе "монегасков" семь матчей в Лиге 1 и отметился одной голевой передачей.

В октябре "Монако" уволил главного тренера команды Леонарду Жардима за плохие результаты команды, которая сейчас стоит на вылет из чемпионата.