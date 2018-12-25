Головин провалился во Франции: россиянина включили в десятку худших трансферов года

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин оказался в десятке худших трансферов чемпионата Франции по итогам 2018 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Рейтинг составило известное французское издание Le10sport. Также в десятку самых провальных трансферов вошли одноклубник Головина Насер Шадли, Маджид Уорис из "Нанта", сразу три представителя "Марселя" - Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар и другие.

Статистика Головина во Франции действительно не впечатляет: в 10 матчах экс-игрок ЦСКА сделал всего одну результативную передачу и получил красную карточку за грубый фол, из-за чего был дисквалифицирован сразу на четыре игры.

Напомним, в октябре этого года в отставку был отправлен главный тренер "Монако" Леонарду Жардим.