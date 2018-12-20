20 Декабря 2018
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Спорт

Головин дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол в чемпионате Франции

Российский футболист "Монако" Александр Головин дисквалифицирован на четыре игры после грубого фола в чемпионате Франции, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги страны (LFP).

Инцидент произошел в матче 18-го тура Лиги 1 с "Лионом". На 47-й минуте встречи 22-летний россиянин наступил на икроножную мышцу полузащитнику Набилю Фекиру. Судья матча Клемен Тюрпен при помощи VAR (системы видеопомощи) принял решение показать красную карточку в данном эпизоде. Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу "Лиона".

Александр Головин, Набиль Фекир, фол(2018)|Фото: Чемпионат.com

Уточняется, что дисквалификация Александра распространяется не только на чемпионат Франции, но и на Кубок, а также Кубок французской лиги.

Отметим, что Головин в этом сезоне в составе "монегасков" сыграл в 13 матчах во всех турнирах, на его счету две результативные передачи. "Монако" в данный момент занимает предпоследнее 19 место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков в 17 матчах.

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Головин дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол в чемпионате Франции

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Теги: Александр Головин, ФК Монако, фол, Набиль Фекир, удаление, дискваливикация



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