Госавтоинспекция предупредила жителей Салехарда о смене работы светофоров в праздники

Госавтоинспекция Ямала проинформировала жителей Салехарда о смене работы светофоров в праздничные дни, передает корреспондент Накануне.RU.

3, 4 и 5 января 2019 года дорожная организация проведет корректировку светофоров на перекрестках. Будет отключена отдельная пешеходная фаза светофоров, разрешающая пешеходам переходить дорогу в любом направлении, в том числе, по диагонали.

Работа светофоров вернется к прежнему режиму, который действовал до ноябрьского эксперимента, проводившегося в связи с изменением требований национальных стандартов РФ.

Госавтоинспекция Ямала напоминает пешеходам, что переходить дорогу нужно в соответствии с сигналами светофоров. Переход по диагонали регулируемых перекрестков будет запрещен. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, новая система оказалась неудобной не только для автомобилистов, но и для пешеходов, для которых увеличилось время ожидания зеленого сигнала.