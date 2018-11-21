Жители Салехарда встали в пробках из-за светофорной "реформы"

Жители Салехарда жалуются на заторы, образовавшиеся на дорогах после перевода светофоров на новый режим работы. С водителями сегодня объяснилась городская администрация: город выполняет требования ГОСТа, согласно которому, пешеходы и автомобили не могут двигаться по проезжей части одновременно, передает корреспондент Накануне.RU.

Режим работы светофоров изменился на этой неделе, уже завтра все светофоры города будут работать в трехфазном режиме - "зеленый свет" для пешеходов выделен в отдельную фазу, в это время водители не пересекают проезжую часть.

Новый режим привел к пробкам. Маршрут от Первомайского-2 - Зои-59- Школа № 1 - Арктическая занимает 1 час 10 минут, жалуется Оксана Меденций. "Раньше этот маршрут преодолевался за 20 минут. Нарушений правил ПДД стало намного больше!" - отмечает она. Недовольство новой системой водители высказывают в городских сообществах, причем, неудобства терпят как автомобилисты, так и пешеходы, которым приходится дольше ждать зеленого сигнала.

"Опоздали на автобус, стояли 50 сек, теперь опоздаем в садик и стоять мне на остановке минут 15-20 точно", - написала Нина Черепанова.

С разъяснением сегодня выступил заместитель главы по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев. Администрация выполняет новые требования ГОСТ 52289-2004, который запрещает пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофора. Сейчас проектный институт оценивает интенсивность движения, после чего в режим работы светофоров будут вноситься изменения, рассказал он.

"До 22 ноября все светофоры города переведут на новый трехфазный режим. После этого, в течение двух недель будет проходить их тестирование и мониторинг для дальнейшей корректировки", - отметил Воробьев.

Салехардцы обращают внимание на неудачное время для начала "реформы", в летний период переход на новый режим работы светофоров мог быть менее болезненным, отмечает Александр Новожилов. "Такие вещи готовят заранее, анализируют потоки движения, расширяют дороги, рисуют "зебры" убирают угловые заборы, синхронизируют светофоры", - считает горожанин.