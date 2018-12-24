Светофоры Салехарда вернутся в прежний режим работы

24 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО

Светофоры Салехарда вернутся в прежний режим работы

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил главе Салехарда Ивану Кононенко за новогодние праздники изменить схему работы светофоров. Ранее жители столицы Ямала встали в пробки из-за перехода на трехфазную систему работы светофоров, передает корреспондент Накануне.RU.

О поручении Артюхов рассказал во время прямой линии.

"Это обязательное для всей страны требование будет в ближайшее время изменено. Потому что стало очевидно то, что применимо для крупных городов, абсолютно бессмысленно в малых городах и создаёт массу неудобств. Всё должно быть с умом", - сказал губернатор Ямала.

Новая система оказалась неудобной не только для автомобилистов, но и для пешеходов, для которых увеличилось время ожидания зеленого сигнала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Светофоры Салехарда вернутся в прежний режим работы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Артюхов, прямой эфир,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.11.2018 15:29 Мск Жители Салехарда встали в пробках из-за светофорной "реформы"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2774

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети