Светофоры Салехарда вернутся в прежний режим работы

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил главе Салехарда Ивану Кононенко за новогодние праздники изменить схему работы светофоров. Ранее жители столицы Ямала встали в пробки из-за перехода на трехфазную систему работы светофоров, передает корреспондент Накануне.RU.

О поручении Артюхов рассказал во время прямой линии.

"Это обязательное для всей страны требование будет в ближайшее время изменено. Потому что стало очевидно то, что применимо для крупных городов, абсолютно бессмысленно в малых городах и создаёт массу неудобств. Всё должно быть с умом", - сказал губернатор Ямала.

Новая система оказалась неудобной не только для автомобилистов, но и для пешеходов, для которых увеличилось время ожидания зеленого сигнала.