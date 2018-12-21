В Сургуте с сегодняшнего дня подорожал проезд в автобусах

С сегодняшнего дня общественный транспорт в Сургуте подорожал. Цена билетов на некоторых маршрутах поднялась до 40 руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Цена возросла после того, как некоторые маршруты были переведены на нерегулируемый тариф. Так, по информации городских властей, на 11 маршрутах, у которых нерегулируемый тариф, стоимость проезда составит 35 руб. Это маршруты №3, 4, 5А, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 19 и 21

Кроме того, власти достигли договоренности с коммерческим перевозчиком "Центр". Напомним, он хотел поднять цену на маршрутах №45 и №47 с 23 до 50 руб. Властям удалось цену скостить - и в итоге проезд теперь стоит не 50 руб., как планировалось, а 40 руб. Кроме того, на этих маршрутах будут действовать городские школьные проездные.

С начала следующего года вырастет цена на регулируемых маршрутах № 1, 2, 5, 6, 23, 24, 26, 51, 52. Стоимость проезда составит 25 руб.

По словам начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Игоря Газизова, большинство маршрутов с регулируемыми тарифами обслуживает "СПОПАТ", четыре маршрута – "Центр", три маршрута – "ЗапСибАвто". Нерегулируемые тарифы вводятся на девяти маршрутах "СПОПАТ", двух маршрутах "Центр", двух маршрутах "Автотриада". Информация для пассажиров о новой цене билета будет представлена в салонах автотранспорта.