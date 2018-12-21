В Сургуте с сегодняшнего дня подорожал проезд в автобусах

21 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Сургуте с сегодняшнего дня подорожал проезд в автобусах

С сегодняшнего дня общественный транспорт в Сургуте подорожал. Цена билетов на некоторых маршрутах поднялась до 40 руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Цена возросла после того, как некоторые маршруты были переведены на нерегулируемый тариф. Так, по информации городских властей, на 11 маршрутах, у которых нерегулируемый тариф, стоимость проезда составит 35 руб. Это маршруты №3, 4, 5А, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 19 и 21

Кроме того, власти достигли договоренности с коммерческим перевозчиком "Центр". Напомним, он хотел поднять цену на маршрутах №45 и №47 с 23 до 50 руб. Властям удалось цену скостить - и в итоге проезд теперь стоит не 50 руб., как планировалось, а 40 руб. Кроме того, на этих маршрутах будут действовать городские школьные проездные.

С начала следующего года вырастет цена на регулируемых маршрутах № 1, 2, 5, 6, 23, 24, 26, 51, 52. Стоимость проезда составит 25 руб.

По словам начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Игоря Газизова, большинство маршрутов с регулируемыми тарифами обслуживает "СПОПАТ", четыре маршрута – "Центр", три маршрута – "ЗапСибАвто". Нерегулируемые тарифы вводятся на девяти маршрутах "СПОПАТ", двух маршрутах "Центр", двух маршрутах "Автотриада". Информация для пассажиров о новой цене билета будет представлена в салонах автотранспорта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Сургуте с сегодняшнего дня подорожал проезд в автобусах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: проезд, общественный транспорт, цена, автобус, маршрут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2018 09:54 Мск Перевозчики Сургута поднимают цену на проезд автобусе до 50 рублей
Ранее 13.11.2018 15:42 Мск В Сургуте на фоне повышения платы за проезд заговорили об отмене проездных
Ранее 09.11.2018 14:17 Мск В Сургуте подорожает проезд в общественном транспорте

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 86

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети