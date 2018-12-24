Не хватило денег на автобус. Сургутянин в знак протеста проехал на велосипеде в сорокаградусный мороз

Житель Сургута провел необычную акцию протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

В сорокаградусный мороз он прокатился на велосипеде. Причем на свою спину активист прикрепил табличку с надписью: "Не хватило денег на автобус". Фотографии протеста он разместил в Instagram.

Напомним, в Сургуте после того, как некоторые маршруты были переведены на нерегулируемый тариф, возросла цена на проезд в общественном транспорте. Так, с 21 декабря на 11 маршрутах, у которых нерегулируемый тариф, стоимость проезда составила 35 руб. Это маршруты №3, 4, 5А, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 19 и 21. На маршрутах №45 и №47 цена поднялась с 23 до 40 руб.

С начала следующего года вырастет цена на регулируемых маршрутах № 1, 2, 5, 6, 23, 24, 26, 51, 52. Стоимость проезда составит 25 руб.