Перевозчики Сургута поднимают цену на проезд автобусе до 50 рублей

Перевод части автобусных маршрутов Сургута на нерегулируемые тарифы привел к росту стоимости проезда. Перевозчик маршрутов №45 и 47 сообщил, что уже с 21 декабря цена на проезд поднимается до 50 руб. Сейчас проезд стоит 23 руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В 2019 г. количество маршрутов с регулируемыми тарифами сократится с 40 до 27, сообщали в мэрии. Причина в том, что у города не хватает средств на пассажирские перевозки. На маршрутах с нерегулируемыми тарифами стоимость проезда устанавливает сам перевозчик.

Пока о повышении стоимости проезда пассажирам сообщил перевозчик ООО "Центр", объявления размещены в маршрутках. О том, как изменятся цены на других маршрутах с 2019 г., неизвестно.