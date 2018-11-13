В Сургуте на фоне повышения платы за проезд заговорили об отмене проездных

Сургутяне переживают, что транспортные проездные могут отменить. В редакцию Накануне.RU обратился сургутянин Евгений, который рассказал, что, по информации кондукторов автобусов, вскоре будут отменены проездные, а тарифы на проезд - вырастут. В мэрии говорят, что речи об отмене проездных не идет.

"Наша семья постоянно пользуется проездными. Многие кондукторы говорят, что их отменят, но мы бы не хотели этого, это очень выгодно. В мэрии заговорили о повышении тарифов на проезд. Может, те, кто ездят на машинах за 2-3 млн руб., и смогут платить по 40 руб. за поездку", - рассказал Накануне.RU Евгений.

Один проездной для граждан без льгот стоит 1 тыс. 410 руб. Семья Евгения каждый месяц берет четыре – для него, сестры и их родителей.

"Повышение даже до 2 тыс. руб. за проездной мы "потянем", по 8 тыс. в месяц платить сможем. Главное, чтобы его не отменили. Кто-то говорит, что мэрия хочет отменить, кто-то – что перевозчики. Уже и не разберешь", - заявил Евгений.

Советник главы Сургута Александр Оверчук рассказал Накануне.RU, что пока поводов для беспокойства у горожан нет.

"Об отмене проездных говорить преждевременно. Неизвестно, кто из перевозчиков выиграет конкурс, какими будут окончательные ставки. До конца года все решится, все зависит от региональной службы по тарифам. Корректировка какая-то будет, наверное, но об отмене речи не идет", - заявил Оверчук.

Отметим, ранее глава Сургута Вадим Шувалов в соцсетях заявил, что "повышение тарифов на проезд – важная проблема". По его словам, перевозчики говорят о росте цен на бензин, НДС и иных трудностях.

"Мы с коллегами, много времени потратив на обсуждение тарифов с перевозчиками, убедили их не уменьшать количество и регулярность маршрутов. Мы стараемся не допустить резких скачков стоимости проезда. Хотя некоторые маршруты перейдут на нерегулируемый тариф, сезонных направлений изменения не коснутся. Мэрия будет внимательно следить за ценами на общественный транспорт, и я бы просил всех своих подписчиков нам в этом помогать", - написал Шувалов.

Начальник дорожно-транспортного управления мэрии Игорь Газизов заявил, что, согласно приказу Минтранса РФ № 513, значительно увеличился объем средств, необходимых для перевозок пассажиров. Для того, чтобы смягчить последствия нового порядка расчета, часть маршрутов, по которым осуществляются перевозки по регулируемым тарифам, переводятся в маршруты по нерегулируемым тарифам. Перевозчик сам решает, какой будет цена проезда и провоза багажа. Генеральный директор "СПОПАТ" Алексей Попов добавил, что стоимость проезда будет формироваться в зависимости от затрат на перевозки, "которые значительно выросли".

"Сюда входит повышение цены на бензин, повышение НДС до 20% и другое. "СПОПАТ" является гарантированным перевозчиком, и при любых условиях будет выполнять поставленные мэрией задачи", - заявил Попов.

Напомним, последние годы проезд в Сургуте дорожает каждое 1 января. В 2017 г. тариф на проезд в городских автобусах категории "М3" вырос на 2,27% с 22 до 22,5 руб., категории "М2" – на 1,92% с 26 до 26,5 руб. В первый день 2018 г., в соответствии с приказом региональной службы по тарифам, цена билета в городских автобусах поднялась с 22,5 до 23,5 руб. Повышение цены коснулось маршрутов № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 19, 21, 23, 24, 26, 45, 47, 51, 52. С 15 января до 26 руб. выросла стоимость проезда в маршрутных такси города на регулярных направлениях № 12, 20, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 40, 53, 69, 95, 96. Ранее билет стоил 25 руб.