Проезд в большинстве сургутских автобусов будет стоить 25 рублей

Сургутские власти приняли решение о снижении стоимости проезда на большинстве маршрутов городского транспорта. На сегодняшней пресс-конференции глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что считает недопустимым значительное повышение стоимости проезда нерегулируемыми перевозчиками. Таким образом, на 18 из 22 маршрутов билеты будут стоить по-прежнему 25 рублей, и лишь на маршрутах № 8, 21, 45 и 47 сохранится коммерческая стоимость проезда, что обусловлено сложным финансовым положением перевозчиков.

На пресс-конференции Вадим Шувалов подвел итоги уходящего года и рассказал журналистам, с чем пришел к "экватору" своего пребывания на посту мэра.

В качестве основного достижения своей команды он назвал решение злободневного жилищного вопроса. "В этом году впервые за длительный период нам удалось полностью решить проблему балков. В рамках программы по ликвидации авариного жилья было заключено 180 договоров купли-продажи жилых помещений. В зависимости от количества проживающих, некоторые семьи смогли приобрести по две или три квартиры", – рассказал мэр. Общая сумма затрат составила 476,6 млн рублей, социальной выплатой воспользовались 125 семей.

Кроме того, в уходящем году рекордные средства – 3,131 млрд рублей – были выделены молодым семьям, детям-сиротам, работникам бюджетных учреждений и участникам боевых действий. Свои жилищные условия смогли улучшить 1032 семьи. Вадим Шувалов подчеркнул, что большую часть средств выделил округ, и поблагодарил правительство Югры и губернатора Наталью Комарову.

На второе место по значимости глава города поставил ремонт и строительство дорог.

"Нам есть чем гордиться. В 2018 году на ремонт улиц и дорог города было затрачено 536 миллионов рублей, мы отремонтировали 177,3 тысячи квадратных метров автодорог. Выполнен ремонт на десяти улицах, еще на 24-х участках устранена колейность, на четырех улицах построены тротуары. Также продолжается строительство улицы Киртбая", – рассказал Вадим Шувалов.

Он сообщил, что в 2019 году в бюджетах города и округа заложено почти 378 млн рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения, и еще 545 млн рублей – на строительство. На эти средства планируется отремонтировать 138 тыс. кв. м автодорог, и построить почти 2 км на четырех важных участках. Также будет завершено проектирование развязок на пересечениях ул. Островского и ул. Маяковского с Нефтеюганским шоссе.

Отвечая на вопрос журналистов, Вадим Шувалов подтвердил, что муниципалитет продолжит участие в реализации национальных проектов "Комфортная городская среда" и "Безопасные и качественные дороги".

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Сургут должен получить в 2019 году более одного миллиарда рублей, в том числе 584 миллиона из федерального бюджета и почти 441 миллион из бюджета округа. При выделении этих средств планируется в течение года выполнить рекордный объем ремонта дорог общей площадью 352 тысячи квадратных метров", – пояснил мэр. В рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" на 2019 год заложены расходы в объеме 117 млн рублей.

"Что касается формирования комфортной городской среды, в уходящем году произошло много интересных и значимых событий – например, открытие парка в 31 микрорайоне, детской площадки "Фантазия" в парке "За Саймой" и самого крупного в регионе технопарка "Кванториум". На днях мы подписали второе концессионное соглашения о создании Парка культуры и отдыха в районе речного вокзала. На финишную прямую вышло строительство Окружного клинического центра охраны материнства и детства – одного из самых передовых в стране", – рассказал Вадим Шувалов.

В 2018 году город отметился в первых строчках важных исследований по качеству жизни. "Впервые за много лет Сургут попал в федеральные рейтинги городов с высоким качеством жизни населения, – отметил глава города. – Финансовый университет при правительстве РФ отметил наш город в числе лидеров по показателям в сферах медицинского обслуживания и дорожного хозяйства. По результатам еще одного социологического исследования в 78 городах страны Сургут вошел в ТОП-10 муниципалитетов по качеству жизни. Кроме того, мы впервые стали победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в области экономической политики и управления финансами".

Завершая пресс-конференцию, Вадим Шувалов поблагодарил за успешную работу свою команду и отметил важность диалога с горожанами: "Наш главный ресурс – это люди, жители нашего города. Мы слышим их проблемы, пожелания и предложения, выстраивая диалог разными способами: через личное общение, прием граждан, выезд на места, показавший свою эффективный портал "Твой Сургут" и социальные сети".

Напомним, ранее администрация Сургута сообщала о подорожании до 35 руб. на маршрутах №3, 4, 5А, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 19 и 21.