14 Декабря 2018
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Армия ДНР приведена в боевую готовность

Вооружённые силы ДНР приведены в полную боевую готовность из-за угрозы наступления ВСУ на юге республику. Кроме того, для отражения возможной атаки создаются народные дружины. Этим дружинам в Новоазовске, Тельманово, Комсомольском и Старобешево в случае необходимости предстоит задержать движение украинской бронетехники. Как сообщает "Военное обозрение", воинские части доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.
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Позиции ВС ДНР укреплены так, что смогут выдержать попадания 152-мм снарядов. Кроме того, подготовлены позиции для собственной артиллерии. Материальные средства рассредоточены, а наиболее важные объекты прикрыты ПВО.

Разведка ДНР установила, что украинские танковые части вдоль фронта от Мариуполя до Волновахи сосредотачиваются танковые части ВСУ, составляющие первый эшелон наступательной группировки.

Ранее о подготовке украинской армии к наступлению на мариупольском направлении предупреждал и МИД РФ.

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Армия ДНР приведена в боевую готовность

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Теги: ДНР, Донбасс, ВСУ



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