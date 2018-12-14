Армия ДНР приведена в боевую готовность

Вооружённые силы ДНР приведены в полную боевую готовность из-за угрозы наступления ВСУ на юге республику. Кроме того, для отражения возможной атаки создаются народные дружины. Этим дружинам в Новоазовске, Тельманово, Комсомольском и Старобешево в случае необходимости предстоит задержать движение украинской бронетехники. Как сообщает "Военное обозрение", воинские части доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

Позиции ВС ДНР укреплены так, что смогут выдержать попадания 152-мм снарядов. Кроме того, подготовлены позиции для собственной артиллерии. Материальные средства рассредоточены, а наиболее важные объекты прикрыты ПВО.

Разведка ДНР установила, что украинские танковые части вдоль фронта от Мариуполя до Волновахи сосредотачиваются танковые части ВСУ, составляющие первый эшелон наступательной группировки.

Ранее о подготовке украинской армии к наступлению на мариупольском направлении предупреждал и МИД РФ.