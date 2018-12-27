27 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

СМИ: В составе ВС Украины воюют боевики ИГИЛ

Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне вооруженных сил Украины.

Как пишет The Times, бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), которые расположены в Ираке и Сирии.

Журналист издания встретился с бойцами этих подразделений, которые сообщили, что батальон "Шейх Мансур", возглавляемый Муслимом Чеберлоевским и дислоцированный недалеко от Мариуполя, находится в составе созданного в 2014 году так называемого "Украинского добровольческого корпуса" - боевое крыло украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России).

Второй батальон, который возглавляет Адам Осмаев, назван в честь Джохара Дудаева. Многие из членов батальонов находятся на Украине с конца 2013 года, сообщает "Российская газета".

Тем временем, в МИД РФ подтвердили подготовку украинского наступления на мариупольском направлении.

"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление", – цитирует РИА "Новости" сообщение Марии Захаровой.

Ранее о готовящейся провокации сообщал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его данным, ВСУ сформировала ударную наступательную группировку общей численностью более 12 тысяч человек, включающая танки, РСЗО,более сотни орудий и миномётов. После наступления армейских частей, нацисты должны провести "зачистку" захваченных населенных пунктов.

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СМИ: В составе ВС Украины воюют боевики ИГИЛ

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Теги: Украина, боевики



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