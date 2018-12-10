10 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Украина готовит химическую провокацию и блицкриг в Донбассе

Украина готовит крупную провокацию с использованием отравляющих веществ в Мариуполе и последующим блицкригом на юге Донбассе с выходом на границу с Россией. Военная операция назначена на 14 декабря. Об этом в экстренном обращении заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Он отметил, что разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки ВСУ к наступлению на Мариупольском направлении с целью установить контроль над участком границы между ДНР и Россией на Азовском побережье.

Сформирована ударная наступательная группировка общей численностью более 12 тысяч человек, включающая более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов. Она состоит из двух эшелонов: в первом - 128-я горно-штурмовая и 79-я десантно-штурмовая бригады, во втором - 56-я мотопехотная и 36-я бригада морской пехоты. Предусмотрены заградотряды из нацистов, которым также поручено провести "зачистку" захваченных населенных пунктов.

Как сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, руководством запрещенного в России "Правого сектора" объявлена мобилизация в 24-х резервных сотнях (батальонах), расположенных в каждой области Украины. После подготовительных сборов в течение недели нацисты должны прибыть в зону боевых действий.

Утром 14 декабря планируется артподготовка с последующим наступлением и задачей к исходу 15 декабря выйти к границе с Россией. Для нарушения управления войск ДНР предусмотрены диверсионные действия силами тактической группы "Мариуполь".

Поводом для наступления должен стать взрыв химикатов, организованный украинским командованием. По предварительной информации, диверсия планируется на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где имеются значительные запасы аммиака. В зоне заражения окажутся десятки тысяч человек.

"Ответственность за эту диверсию режим Порошенко планирует возложить на ДНР. Данные действия будут сопровождаться истерией в украинских СМИ, призванной убедить украинцев и международное сообщество в справедливости и оправданности развязывания против нас агрессии", – подытожил Басурин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинские власти и их британские кураторы определяют сценарий химической атаки в Донбассе.

коллаж, Петр Порошенко, корабли в Азовском море(2018)|Фото: Накануне.RU

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Украина готовит химическую провокацию и блицкриг в Донбассе

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ



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