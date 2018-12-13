В МИД РФ предупредили о подготовке украинской провокации в Донбассе

В МИД РФ подтвердили подготовку украинского наступления на мариупольском направлении.

"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление", – цитирует РИА "Новости" сообщение Марии Захаровой.

По ее данным, наступление на мариупольском направлении готовится с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.

Ранее о готовящейся провокации сообщал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его данным, ВСУ сформировала ударную наступательную группировку общей численностью более 12 тысяч человек, включающая танки, РСЗО,более сотни орудий и миномётов. После наступления армейских частей, нацисты должны провести "зачистку" захваченных населенных пунктов.