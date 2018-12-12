Ростуризм призвал россиян, отдыхающих в Страсбурге, быть бдительными и избегать массовых скоплений людей

В Ростуризме призвали российских туристов, находящихся на отдыхе в Страсбурге, соблюдать безопасность из-за стрельбы в районе рождественской ярмарки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Ростуризм рекомендует находящимся в департаменте Нижний Рейн российским туристам проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать посещения центральных районов Страсбурга, а также мест массового скопления людей и следовать указаниям местных властей", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в результате стрельбы в районе рождественской ярмарки погибли три человека, еще 12 получили ранения. Злоумышленник, 29-летний местный житель, скрылся. На его поиски направлены около 350 правоохранителей.

Французские власти объявили об усилении мер безопасности на всех рождественских ярмарках страны. В Нижнем Рейне на 13 декабря запрещено проведение каких-либо манифестаций.