Франция расследует "причастность" России к протестам "желтых жилетов"

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции проводит расследование информации о якобы причастности России к акциям протеста "желтых жилетов".

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что выводы до завершения следственных действий делать преждевременно, передает Regnum.

Ранее на Украине заявили, что организацию беспорядков во Франции, где бастуют "желтые жилеты", устроила Россия, а именно сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

В СБУ утверждают, что Кремль грязными методами пытается разрушить европейскую стабильность.

Напомним, американский президент Дональд Трамп связал протесты "желтых жилетов" во Франции с Парижским соглашением о климате. Он назвал документ "смертельно ошибочным", поскольку он повышает цену на энергию "для ответственных стран и в то же время оправдывает наиболее сильные источники загрязнения".