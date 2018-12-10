Франция расследует "причастность" России к протестам "желтых жилетов"

10 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Франция расследует "причастность" России к протестам "желтых жилетов"

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции проводит расследование информации о якобы причастности России к акциям протеста "желтых жилетов".

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что выводы до завершения следственных действий делать преждевременно, передает Regnum.

Ранее на Украине заявили, что организацию беспорядков во Франции, где бастуют "желтые жилеты", устроила Россия, а именно сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

В СБУ утверждают, что Кремль грязными методами пытается разрушить европейскую стабильность.

Напомним, американский президент Дональд Трамп связал протесты "желтых жилетов" во Франции с Парижским соглашением о климате. Он назвал документ "смертельно ошибочным", поскольку он повышает цену на энергию "для ответственных стран и в то же время оправдывает наиболее сильные источники загрязнения".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Франция расследует "причастность" России к протестам "желтых жилетов"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: франция, россия, желтые жилеты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.12.2018 15:17 Мск Украина обвинила Россию в организации протестов "желтых жилетов" во Франции

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 838

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети