Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.

Решение было принято на фоне протестов "желтых жилетов". Глава государства осудил насилие, проявленное участниками акций. Президент подчеркнул, что многие французы могут разделить гнев и негодование, но на самом деле он возник не из-за налогов, а по глобальным причинам.

Макрон попросил парламент и правительство "сделать необходимое для того, чтобы мы могли жить лучше, благодаря своей работе, уже с начала следующего года". По словам главы государства, минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 100 евро в месяц с 2019 года. Также французский лидер предложил выплачивать сотрудникам предприятий годовой бонус, отменить повышения отчислений на обязательное социальное страхование пенсионеров, которые получают меньше 2 тыс. евро, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции проводит расследование информации о якобы причастности России к акциям протеста"желтых жилетов".

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что выводы до завершения следственных действий делать преждевременно, передает Regnum.

Ранее на Украине заявили, что организацию беспорядков во Франции, где бастуют "желтые жилеты", устроила Россия, а именно сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

В СБУ утверждают, что Кремль грязными методами пытается разрушить европейскую стабильность.

Напомним, американский президент Дональд Трамп связал протесты "желтых жилетов" во Франции с Парижским соглашением о климате. Он назвал документ "смертельно ошибочным", поскольку он повышает цену на энергию "для ответственных стран и в то же время оправдывает наиболее сильные источники загрязнения".