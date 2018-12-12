Франция после стрельбы в Страсбурге усиливает антитеррористические мероприятия

В результате стрельбы в районе рождественской ярмарки в Страсбурге погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Злоумышленник, 29-летний местный житель, скрылся с места преступления. На поиски направлены около 350 правоохранителей, пишет РБК.

Стрельба произошла 11 декабря около 20:00 рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. По словам очевидцев, выстрелы звучали около 10 минут.

Местные СМИ сообщают, что преступник был внесен в список Fiche S, в котором перечислены данные радикалов и людей, представляющих опасность для общества.

Regnum передает, что в Страсбурге объявлен траур: отменены спектакли, закрыты рождественские ярмарки.

С 12 декабря демонстрации в городе будут запрещены. Власти усилят план антитеррористический мероприятий.

Напомним, во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов". Французский президент Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.

9 декабря количество задержанных во время акции в Париже превысило 1,7 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции проводит расследование информации о якобы причастности России к акциям протеста"желтых жилетов".