Франция не нашла "российского следа" в протестах "желтых жилетов"

Расследование, которое ведут французские разведслужбы, не смогло установить причастность России к организации протестов "желтых жилетов".

Как сообщалось ранее, генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции проводит расследование информации о якобы причастности России к акциям протеста.

При этом глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что выводы до завершения следственных действий делать преждевременно.

Сотрудники правоохранительных органов Франции продолжают проверку "полученной информации", передает Regnum со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Ранее на Украине заявили, что организацию беспорядков во Франции, где бастуют "желтые жилеты", устроила Россия, а именно сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.