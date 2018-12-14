Ликвидирован террорист, устроивший стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге

Шериф Шекатт, который устроил теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге, ликвидирован.

Преступника застрелили в южном квартале Страсбурга, в котором ранее началась полицейская операция. Злоумышленник был устранен прямо на улице, сообщает ТАСС.

Напомним, 11 декабря в результате стрельбы в районе рождественской ярмаркипогибли три человека, еще 12 получили ранения. Злоумышленник, 29-летний местный житель, скрылся. На его поиски направлены около 350 правоохранителей.

Французские власти объявили об усилении мер безопасности на всех рождественских ярмарках страны.