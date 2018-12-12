После трагедии в Страсбурге в МИД дали инструкции находящимся во Франции россиянам

В Министерстве иностранных дел РФ проинструктировали россиян, находящихся во Франции, на случай возникновения чрезвычайной ситуации из-за стрельбы в Страсбурге.

Напомним, в результате стрельбы в районе рождественской ярмарки погибли три человека, еще 12 получили ранения. Злоумышленник, 29-летний местный житель, скрылся. На его поиски направлены около 350 правоохранителей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала граждан России проявлять осторожность и напомнила, что они всегда могут обратиться за помощью в дипломатические учреждения РФ на территории Франции. Телефоны диппредставительств указаны на их сайтах и страницах в соцсетях, кроме этого, есть мобильное приложение "Зарубежный помощник".

Также Захарова добавила, что Генконсульство во Франции выясняет, нет ли в числе пострадавших россиян, пишет Infox.ru.

Напомним, также сейчас в республике продолжаются протесты "желтых жилетов". Президент Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.