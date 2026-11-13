Уралец получил 3 года "строгача" за пьяную стрельбу у бара

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по делу о хулиганстве со стрельбой у бара. Возмутителя спокойствия отправили в колонию строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, фигурантом являлся 30-летний Дмитрий Челышев. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 сентября 2025 года у одного из баров-ресторанов Ленинского района города. Как было установлено, пьяный Челышев вместе с супругой зашел в мужской туалет и на замечание сотрудников заведения отреагировал агрессивно. Его вывели на улицу.

Там уралец выхватил пистолет ограниченного поражения и начал стрелять. В результате два человека получили ранения, а еще одному была создана реальная угроза жизни и здоровью.

Свою вину стрелок не признал. Изучив материалы дела, показания фигуранта и свидетелей, а также видео с камер наблюдения, Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Дмитрия Челышева виновным. Ему назначено 3 года колонии строгого режима.

Сразу после оглашения он был взят под стражу в зале суда.