Экс-глава Минздрава Архангельской области получил 12 лет за взяточничество

Экс-министр здравоохранения Архангельской области и и.о. главы фармацевтического предприятия наказаны за коррупцию.

Чиновник много раз получал от коммерческих организаций взятки за помощь в победах на конкурсах и иное содействие в их пользу. Общая сумма составила более 62 млн руб. Посредником дважды выступил и.о. руководителя фармацевтического предприятия.

Он также получал деньги за содействие в заключении выгодных сделок субъектами предпринимательской деятельности. Экс-министр получил 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 130 млн руб., глава предприятия – девять лет колонии строгого режима со штрафом в 50 млн руб., сообщает СКР.