В Бурятии главе поселения вменили превышение полномочий с ущербом в 46,5 млн

В Бурятии главе поселения вменили превышение полномочий при капремонте дамбы. Ущерб составил 46,5 млн руб.

В марте 2025 г. глава одного из сельских поселений Бичурского района заключил муниципальный контракт на капремонт местного водохранилища. Ключевым условием проекта была доставка скального грунта из карьера "Хурут". Вот только в момент подписания договора у заказчика отсутствовала лицензия на пользование недрами на этом участке. То есть сделать задуманное было изначально невозможно.

По версии следствия, зная об этом, чиновник поручил подрядчику вместо карьерной породы брать землю с прилегающей к водохранилищу территории. Она не соответствовала строительным нормам и была непригодна для возведения гидротехнических объектов. Именно этот некачественный материал и пошёл на укрепление дамбы.

В конце 2025 г. глава поселения подписал документы приёмки и справки о стоимости затрат. На основании фиктивных документов подрядчик получил из бюджета полную оплату 46,5 млн руб., то есть все полагавшиеся по контракту деньги. В итоге политик попал под следствие. Он арестован, сообщает пресс-служба МВД России.