В Забайкалье топ-менеджерам энергокомпании вменили хищение 22 млрд

В Забайкалье двум руководителям одной из энергетических компаний вменили хищение 22 млрд руб.

По данным следствия, преступления совершены в 2022-25 гг. злоумышленники обеспечили заключение различных необоснованных сделок ради нецелевых трат денег. Эти деньги должны были пойти на обслуживание теплосетей, поставок оборудования для ТЭЦ и другие цели.

Однако на самом деле деньги ушли "налево". Общая сумма украденного превысила 22 млрд руб. Арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 11 млрд руб. Дело ушло в Центральный райсуд Читы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.