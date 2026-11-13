ГК "КОРТРОС" в ноябре предлагает скидки до 20% на квартиры в Академическом районе Екатеринбурга

В ноябре в Академическом действуют специальные предложения ГК "КОРТРОС" со скидками до 20% на готовые и строящиеся квартиры, а также на квартиры формата "заезжай и живи" с мебелью, сообщили в пресс-службе компании.

В акциях ноября участвую готовые квартиры, в которые можно заехать сразу после сделки, без ожидания окончания строительства и ремонта. На такие лоты, включая варианты с мебелью и чистовой отделкой, действует максимальная скидка 20%. Например, трехкомнатную квартиру в квартале "Спутник-1" можно приобрести по цене от 136 000 руб. за кв. м, а аналогичный вариант с кухней в квартале "Новая Олимпика" — от 159 277 руб. за кв. м.

Для тех, кто готов рассмотреть варианты на этапе строительства, ГК "КОРТРОС" предлагает зафиксировать цену и получить выгоду до 2,8 млн рублей. Так, четырехкомнатная квартира с чистовой отделкой в новом корпусе квартала "Новая Олимпика" предлагается по цене от 135 400 руб. за кв. м.

Ноябрьские предложения суммируются с программой субсидированной семейной ипотеки от застройщика. Это позволяет покупателям не только снизить первоначальную стоимость жилья, но и значительно уменьшить ежемесячный ипотечный платеж.

Кроме того, в Академическом продолжают действовать регулярные скидки до 10% для широкого круга покупателей. Специальные условия предусмотрены для жителей района при повторной покупке квартиры, студентов, военнослужащих, врачей, учителей, сотрудников ОПК, МЧС, РЖД и госструктур. Эти предложения также можно комбинировать с ипотечными программами.

В арсенале компании представлены и другие гибкие финансовые инструменты: траншевая ипотека с ежемесячным платежом от 1700 рублей, ипотека без первоначальных вложений и рассрочка до сентября 2027 года с первоначальным взносом от 20%.

"Конец года — традиционное время для специальных предложений на рынке недвижимости. Мы предлагаем покупателям в ноябре не только выгодные цены, но и удобные финансовые инструменты, чтобы покупка квартиры в Академическом оставалась максимально комфортной и доступной", — отметил директор по продажам и маркетингу АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Александр Семенок.

ГК "КОРТРОС" входит в число крупнейших девелоперов России по версии Единого ресурса застройщиков. К 2026 году группа ввела в эксплуатацию свыше 4,5 млн кв. м жилья, а её портфель проектов достиг 10 млн кв. м в 11 регионах страны. Флагманский проект компании — "Академический" в Екатеринбурге, один из крупнейших в России и Европе проектов комплексного освоения территории. ГК "КОРТРОС" реализует его в лице компании АО СЗ "РСГ-Академическое".

Реклама

2W5zFHhjNgi

АО СЗ "РСГ-Академическое"

ИНН 6658328507