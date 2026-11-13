В Тюменской области полностью выполнен план по ремонту региональных дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Итоги работы по ремонту дорог в регионах страны подвел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.



"С начала года на региональной и местной сети устроено 117,5 миллиона квадратных метров нового дорожного полотна, что составляет 86% запланированного объема. При этом 35 субъектов Российской Федерации полностью завершили укладку верхних слоев дорожного покрытия, еще 37 регионов выполнили эти работы более чем на 90%. Работа продолжается, чтобы цели национального проекта "Инфраструктура для жизни" были достигнуты", – сообщил вице-премьер.



В Тюменской области национальный проект "Инфраструктура для жизни" по ремонту региональных дорог реализован на 100%. Подрядные организации выполнили план в установленные сроки – до 1 ноября 2026 года.



В нормативное состояние приведено 39 объектов общей протяженностью 97 км 170 метров. Обновленные дороги появились в 22 муниципальных образованиях, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.



"За пять лет в регионе отремонтировано почти 2,5 тысячи км автодорог регионального и местного значения, приведены в порядок 30 мостов, построены три транспортные развязки. За этими цифрами – труд тысяч людей: рабочих, машинистов, инженеров, мостостроителей и многих других специалистов отрасли. Работа по развитию дорожной сети идет непрерывно. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ежегодно обновляются сотни километров дорог, внедряются "умные" технологии для повышения безопасности", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.