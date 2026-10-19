В Москве мошенники выманили у женщины 450 млн рублей

В Москве кибермошенники обманом забрали у женщины 450 миллионов рублей. Такую сумму назвали рекордной в управлении по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД. Об этом ТАСС рассказал руководитель подразделения Антон Кононенко.

Кононенко пояснил, что его команда борется с кибермошенниками с 2019 года. За это время встречались разные случаи, в том числе хищения на сотни миллионов рублей, но 450 миллионов — пока самая крупная зафиксированная сумма.

Сейчас следователи разбираются, как работала схема обмана, и ищут причастных к преступлению.

Ранее пенсионерка из Екатеринбурга поверила мошенникам, которые прикинулись соседкой, а потом - сотрудниками "Росфиннадзора" и ФСБ, и в итоге потеряла 552 тысячи рублей: по их указаниям она назвала код из SMS и передала деньги через курьера.