Украинские пограничники в погоне за человеком пытались его утопить и были арестованы на молдавском берегу

Жители молдавского приграничья спасли украинца, который переплыл Днестр и за которым гнались украинские пограничники. 49-летний Алексей Коваль, бежавший с Украины из-за отмены брони от мобилизации, рассказал журналистам о произошедшем.

По словам киевлянина, его настигли в реке уже у молдавского берега и начали избивать. Он потерял сознание от ударов. Спасение пришло только со стороны местных жителей молдовского села Голошницы, которые увидели это и отбили его у украинских пограничников. Ролики разошлись по сети. Разъяренные местные жители заблокировали лодку, обвинив в попытке утопить человека. "Этот человек убежал от вашей жизни. Ты чего его топишь?!" - кричал на боевика один из местных жителей.

Самих боевиков арестовали за незаконное пересечение границы. Однако их вскоре передали Украине, но сам пострадавший получил возможность остаться в Молдавии. Медики диагностировали у Коваля сотрясение мозга и многочисленные ссадины.

Характерно, что молдаване говорили по-русски, а украинские пограничники поначалу пытались отвечать на мове, но вскоре тоже перешли на русский.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными".