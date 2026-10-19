"Томскому маньяку" Березницкому снова отказали в УДО

"Томский маньяк" Валентин Березницкий снова попытался выйти на свободу раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении.

Напомним, что с сентября 2004 по сентябрь 2016 года в городе Стрежевой Березницкий совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности пяти женщин. В феврале 2024 года Стрежевской городской суд Томской области признал его виновным и назначил ему 13,5 лет колонии общего режима.

Против УДО выступила прокуратура. Березницкий имеет действующее дисциплинарное взыскание, на воспитательные меры реагирует неудовлетворительно и принимает в них пассивное участие, в то время как поощрений не имеет вовсе. Администрация колонии также высказалась о нецелесообразности условно-досрочного освобождения.

"На день рассмотрения ходатайства неотбытая осужденным часть назначенного судом наказания составила 3 года 10 месяцев 25 дней. Согласно п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачтено в срок наказания время содержания под стражей с октября 2019 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.

Суд, с учетом мнения прокурора и исправительного учреждения, отказал Валентину Березницкому в удовлетворении ходатайства.

Напомним, что в прошлом году Березницкий тоже пытался выйти по УДО, но как и в этот раз Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал ему в ходатайстве.