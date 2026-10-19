Власти ДНР призвали не ждать улучшения положения с водой

Жителям ДНР не стоит ожидать улучшения подачи воды. Она подается раз в три дня, и этот график сохранится в обозримом будущем. Как сообщил премьер-министр Андрей Чертков, переход на подачу воды даже раз в два дня пока невозможен из-за регулярных обстрелов энергетических объектов.

Он объяснил, что сейчас все силы направлены на подготовку к зиме. Хотя засуха пока отступила и запасы воды в водохранилищах достаточны, необходимо гарантировать бесперебойную работу систем отопления, а для этого нужна вода. Но боевики постоянно обстреливают энергообъекты, а это бьет и по подаче воды. Для защиты критической инфраструктуры — подстанций и трансформаторов — власти активно используют средства пассивной защиты, финансирование которых выделяется из бюджета по указанию главы ДНР.

С лета 2025 года в Донецкой агломерации снова введена подача воды лишь раз в три дня на несколько часов, но доходит она только до нижних этажей. В некоторых районах, а также в домах на верхних этажах люди месяцами не видят воды в кране, набирая ее в подвалах или в бочках, которые стоят у некоторых домов. С недавних пор к этому добавилась новая проблема — из-за низкого напряжения постоянно отключают лифты, так что воду можно затащить наверх только по ступенькам. Правда, для тех, у кого нет счетчика, она практически бесплатна. Со счетчиком оплата начисляется за потребленный объем по сниженному тарифу.