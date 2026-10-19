Алексей Вихарев направил машину с горбылем семье из Ирбита

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев направил машину с горбылем многодетной семье из Ирбита, чей дом сильно пострадал во время паводка. Об этом он написал в своих социальных сетях.

По его словам, активисты ирбитского филиала Волонтерского центра доставили дрова. К ним присоединились активисты стройотряда депутата заксобрания Свердловской области Григория Бачерикова, которые помогли распилить и сложить пиломатериал.

Волонтерский центр Алексея Вихарева работает в Екатеринбурге и Свердловской области с 2023 года. За это время добровольцы приняли участие в самых разных направлениях помощи. Этим летом они помогали территориям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций: в Кушве — после смерча, в Ирбите и Ирбитском районе — после паводка. Волонтеры эвакуировали жителей в пункты временного размещения, собирали и доставляли гуманитарную помощь, оформляли документы на выплаты, участвовали в восстановительных работах и решении других задач.