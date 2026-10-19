На Среднем Урале два дня ожидается сильный ветер

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается сильный ветер. Спасатели выступили с предупреждением.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются местами на территории Свердловской области во второй половине дня 19 и 20 октября.

"Будьте бдительны! Телефон экстренных служб: 112", - призывают в ведомстве.

Напомним, что в начале октября сразу в трех уральских регионах, включая Свердловскую область, выпадал первый снег.