Армия России разгромила на Украине ЦОД "Дата групп" и склад двигателей для "Фламинго"

Армия России ударила на Украине по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и центру обработки данных.

В Киеве уничтожены центр обработки данных дата-центр "Дата групп"; логистический узел "Файер Пойнт", где производили и хранили комплектующие для ударных БПЛА самолётного типа большой дальности, а также двигатели для ракет "Фламинго".

Там же разгромлены промышленное предприятие ОАО "Химволокно", где создавали компоненты для боевых частей БПЛА большой и средней дальности; локомотивное депо Киев, где хранили ракеты "Фламинго", а также комплектующие к баллистическим ракетам FP-9.

В Киевской области больше не работает завод "Планета пластик". Там делали полимерные материалы для нужд военной промышленности. Кроме того, при переходе морем в 130 км юго-западнее порта Одессы потоплен сухогруз, перевозивший в грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны России.