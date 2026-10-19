В Германии заявили об отсутствии ресурсов для усиления ПВО Украины к зиме

Германия исчерпала резервы для укрепления украинской системы ПВО в преддверии зимнего периода. Об этом сообщил глава комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет.

Политик подчеркнул, что Берлин уже передал Киеву все доступные ресурсы, и на данный момент у немецкого оборонного ведомства и промышленности не осталось других запасов, которые можно было бы оперативно направить на нужды ВСУ. Лашет также акцентировал внимание на необходимости дипломатического урегулирования конфликта, отметив ограниченность европейских ресурсов. Он выразил обеспокоенность возможным изменением курса США, подчеркнув, что для Украины критически важно сохранять доступ к американским разведданным и спутниковой связи Starlink.

Киев столкнулся с острой нехваткой ракет для комплексов Patriot. Они практически исчерпаны, потому что многие страны не хотят делиться ими, сосредоточившись на усилении собственной безопасности. Как пишут западные СМИ, уже несколько месяцев поставки вооружений на Украину стали иметь нестабильный характер. Зеленский не раз говорил, что ему нужно не менее 300 перехватчиков, хотя эксперты считают эти объемы явно недостаточными.