Жители Екатеринбурга повесили манекен "Атомстройкомплекса" в березовой роще

В Екатеринбурге активисты по защите березовой рощи в Академическом продолжают устраивать акции против вырубки деревьев в микрорайоне. Сегодня на одном из деревьев в роще активисты повесили за голову манекен с табличкой "Атомстройкомплекс". Об этом Накануне.RU рассказали сами общественники.

Помимо манекена в рабочей одежде, на деревьях также развесили плакаты "Природа наносит ответный удар", "Дай отпор и ты". Таким образом, жители города выражают свое недовольство действиями компании "Атомстройкомплекс", которая является застройщиком данной территории.

Напомним, борьба местных жителей за сохранение рощи продолжается с апреля 2018 года. Ранее участок рощи перешёл в аренду "Атомстройкомплексу", сейчас там уже началась стройка жилого комплекса. По заверениям застройщика, в квадрате улиц Мехренцева - Вонсовского - Чкалова - Краснолесья разобьют парк, построят досуговые центры, школы и жилые здания, однако защитники рощи опасаются, что все деревья там вырубят и застроят участок лишь жилыми домами.