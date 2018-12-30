Защитники Березовой рощи в Краснолесье перед Новым годом устроили акцию "Дерево желаний"

В Екатеринбурге защитники Березовой рощи в Краснолесье вышли на предновогоднюю акцию: в лесном массиве они нарядили "дерево желаний" и загадали желание: чтобы роща продолжала радовать горожан.

Организаторы акции рассказали Накануне.RU, что "горожанам предложили загадать новогоднее желание и повесить игрушку на ёлочку в Берёзовой роще".

"Взрослые и дети с удовольствием приняли участие в акции и высказывали свою поддержку активистам. Ведь все очень любят гулять в роще, отдыхать, проводить время с семьёй, заниматься спортом. Екатеринбуржцы очень надеются, что чиновники примут решение в пользу горожан и сохранят этот дивный уголок природы", - говорят участники акции.

Активное противостояние жителей и застройщика длится с весны 2018 года. Сейчас участок с березовой рощей находится в аренде у холдинга "Атомстройкомплекс". Холдинг планирует возведение крупного жилого комплекса "ART. Город-парк". Активисты утверждают, что под этот проект будет фактически полностью уничтожено 30 гектаров березового леса.