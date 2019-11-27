Защитники Березовой рощи из Екатеринбурга дошли до Москвы

Защитники Березовой рощи из Екатеринбурга провели одиночные пикеты возле Министерства строительства РФ и Дома Правительства в Москве.

Как сообщили Накануне.RU активисты, они обратились к вице-премьеру по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиру Якушеву с просьбой спасти Березовую рощу от действий застройщика - "Атомстройкомплекса". Кроме этого, на имя Мутко и Якушева были переданы обращения и несколько тысяч подписей в защиту рощи.

"Строительство и развитие инфраструктуры, бесспорно, важны, однако действительно прекрасный высокоразвитый город – это не только жилые дома. Это парки и рекреационные зоны, островки природы, только украшающие возведенное стараниями рабочих и архитекторов. Поэтому важно учитывать мнение жителей, важно учитывать право подобных зеленых уголков на существование. На этой почве разошлись мнения и возник конфликт с застройщиком-олигархом", - говорится в обращении.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге состоялась встреча местных жителей по вопросу сохранения Березовой рощи. Мероприятие, которое посетили около 200 человек, прошло в формате чаепития. Главной новостью стало наличие экспертизы, подтверждающей, что роща является полноценным лесом - к такому заключению пришли эксперты УрО РАН.