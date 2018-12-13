Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге провели одиночные пикеты в День Конституции

13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге провели одиночные пикеты в День Конституции

Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге провели серию пикетов ко Дню Конституции. Как сообщил Накануне.RU координатор группы активистов по связям с общественностью Сергей Кудрявцев, они требуют уважать основной закон.

У закладного камня парка Берёзовая роща были установлены стенды с рейтингом и антирейтингом ведомств, принимавших участие в судьбе лесного массива. Речь идет о министерстве природных ресурсов Свердловской области, администрации города. Также упомянули прокуратуру РФ.

плакат в защиту березовой рощи, Екатеринбург(2018)|Фото: Сергей Кудрявцев

Также ко Дню Конституции активисты провели серию одиночных пикетов: у офиса корпорации "Атомстройкомплекс", около мэрии Екатеринбурга и резиденции губернатора региона.

пикет в защиту березовой рощи, Екатеринбург(2018)|Фото: Сергей Кудрявцев

пикет в защиту березовой рощи, Екатеринбург(2018)|Фото: Сергей Кудрявцев

пикет в защиту березовой рощи, Екатеринбург(2018)|Фото: Сергей Кудрявцев

"Общественники требовали привлечь к ответственности виновных в нарушении основного закона бизнесменов и чиновников, а также остановить вырубку берёзовой рощи", - добавил Кудрявцев.

Напомним, борьба местных жителей за сохранение рощи продолжается с апреля 2018 года. Ранее участок рощи перешёл в аренду "Атомстройкомплексу", сейчас там уже началась стройка жилого дома. По заверениям застройщика, в квадрате улиц Мехренцева - Вонсовского - Чкалова - Краснолесья разобьют парк, построят досуговые центры, школы и жилые здания, однако защитники рощи опасаются, что все деревья там вырубят и застроят участок лишь жилыми домами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге провели одиночные пикеты в День Конституции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Березовая роща, вырубка леса, Атомстройкомплекс, пикет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2018 13:45 Мск Жители Екатеринбурга повесили манекен "Атомстройкомплекса" в березовой роще
Ранее 19.11.2018 09:08 Мск Екатеринбуржцы требуют присвоить березовой роще в Академическом особый природный статус
Ранее 01.11.2018 13:57 Мск В Екатеринбурге защитники березовой рощи подарили гроб "Атомстройкомплексу"
Ранее 28.10.2018 21:46 Мск "Это будет катастрофа!" Жители Краснолесья попросили Цуканова и Высокинского не вырубать березовую рощу
Ранее 25.10.2018 10:06 Мск Защитники березовой рощи в Академическом выйдут на улицы
Ранее 18.10.2018 07:49 Мск Защитники березовой рощи в Екатеринбурге заблокировали цепью площадку "Атомстройкомплекса"
Ранее 27.09.2018 13:11 Мск Жители Екатеринбурга, недовольные вырубкой березовой рощи, снесли забор застройщика
Ранее 12.09.2018 15:56 Мск "Мы готовы объединяться, чтобы притормозить это дело". Защитники березовой рощи в Академическом не готовы идти на компромиссы с "Атомстройкомплексом"
Ранее 04.09.2018 12:14 Мск Жители Екатеринбурга принесли мертвую белку на пикет против вырубки березовой рощи
Ранее 30.08.2018 10:56 Мск В Екатеринбурге защитники березовой рощи выйдут на пикет против вырубки леса
Ранее 08.08.2018 14:19 Мск На месте березовой рощи в Академическом появится парк: "Жители будут счастливы"
Ранее 03.08.2018 16:04 Мск Екатеринбургские защитники берёзовой рощи передали подписи в Администрацию президента и Генеральную прокуратуру РФ
Ранее 30.07.2018 10:29 Мск Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге повесили на ограждающий забор фотографии "маленького островка зелени"
Ранее 10.07.2018 14:42 Мск В Екатеринбурге у березовой рощи появился сигнальный колокол от "нападения Атомстройкомплекса"
Ранее 14.06.2018 15:02 Мск Защитники березовой рощи в Екатеринбурге подали в суд на мэрию
Ранее 06.06.2018 14:55 Мск "Маленький островок зелени". Жители Екатеринбурга просят Путина спасти от "Атомстройкомплекса" берёзовую рощу
Ранее 01.06.2018 10:46 Мск В Екатеринбурге "Атомстройкомплексу" перегородили въезд в березовую рощу противотанковыми ежами
Ранее 04.05.2018 11:15 Мск Защитники березовой рощи в Екатеринбурге вышли на субботник
Ранее 19.04.2018 10:59 Мск В Екатеринбурге на срубленных деревьях в березовой роще появились грустные лица
Ранее 01.04.2018 14:48 Мск В Екатеринбурге более 700 жителей Академического вышли на митинг против вырубки березовой рощи
Ранее 29.03.2018 10:42 Мск Жители Академического в Екатеринбурге будут митинговать против вырубки березовой рощи

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1284

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети