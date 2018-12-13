Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге провели одиночные пикеты в День Конституции

Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге провели серию пикетов ко Дню Конституции. Как сообщил Накануне.RU координатор группы активистов по связям с общественностью Сергей Кудрявцев, они требуют уважать основной закон.

У закладного камня парка Берёзовая роща были установлены стенды с рейтингом и антирейтингом ведомств, принимавших участие в судьбе лесного массива. Речь идет о министерстве природных ресурсов Свердловской области, администрации города. Также упомянули прокуратуру РФ.

Также ко Дню Конституции активисты провели серию одиночных пикетов: у офиса корпорации "Атомстройкомплекс", около мэрии Екатеринбурга и резиденции губернатора региона.

"Общественники требовали привлечь к ответственности виновных в нарушении основного закона бизнесменов и чиновников, а также остановить вырубку берёзовой рощи", - добавил Кудрявцев.

Напомним, борьба местных жителей за сохранение рощи продолжается с апреля 2018 года. Ранее участок рощи перешёл в аренду "Атомстройкомплексу", сейчас там уже началась стройка жилого дома. По заверениям застройщика, в квадрате улиц Мехренцева - Вонсовского - Чкалова - Краснолесья разобьют парк, построят досуговые центры, школы и жилые здания, однако защитники рощи опасаются, что все деревья там вырубят и застроят участок лишь жилыми домами.