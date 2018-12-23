Несмотря на мороз: защитники Березовой рощи в Екатеринбурге пришли на пикет семьями

Более двух десятков горожан вышли на пикет за сохранение Березовой рощи на улице Краснолесья в Екатеринбурге.

Несмотря на морозную погоду, на мероприятие пришли семьями, сообщили Накануне.RU организаторы. Жители требовали остановить уничтожение леса и оставить рощу людям.

"Мы любим тут гулять с мамой, папой и сестренкой. Кормим белок, птичек, а теперь рощу хотят уничтожить, я не хочу, чтобы это случилось", - рассказывает маленький защитник рощи Кирилл.

Пикет поддержал председатель крупнейшего городского ТОС "Академический" Денис Каракоз.

"Мы обратились в Министерство природных ресурсов и экологии с предложением присоединить рощу к Юго-западному лесопарку, надеемся на поддержку в этом вопросе", - сообщил он, уточнив, что в скором времени будет произведена экспертиза, которая официально должна признать рощу лесом.

"Мы предпринимаем все возможные шаги, чтобы сохранить лес для горожан", - добавил Каракоз.

Пикетирующих поддерживали прохожие, проезжающие мимо автомобилисты выражали солидарность звуковыми сигналами.

Напомним, борьба местных жителей за сохранение рощи продолжается с весны 2018 года. Ранее участок перешел в аренду "Атомстройкомплексу", сейчас там уже началась стройка жилого дома.

По заверениям застройщика, в квадрате улиц Мехренцева - Вонсовского - Чкалова - Краснолесья разобьют парк, построят досуговые центры, школы и жилые здания, однако защитники рощи опасаются, что все деревья вырубят и застроят участок лишь жилыми домами.

Жители надеются, что чиновники сохранят рощу, а под застройку выделят пустыри неподалеку.

Напомним, ранее защитники Березовой рощи провели одиночные пикеты в День Конституции.