"Состоится при любой погоде": защитники Березовой рощи в Екатеринбурге выходят на новый пикет

В это воскресенье, 23 декабря, возле входа в Березовую рощу на улице Краснолесья в Екатеринбурге состоится пикет против уничтожения леса. Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, соответствующее уведомление было подано в министерство общественной безопасности Свердловской области.

Напомним, борьба местных жителей за сохранение рощи продолжается с весны 2018 года. Ранее участок перешел в аренду "Атомстройкомплексу", сейчас там уже началась стройка жилого дома. По заверениям застройщика, в квадрате улиц Мехренцева - Вонсовского - Чкалова - Краснолесья разобьют парк, построят досуговые центры, школы и жилые здания, однако защитники рощи опасаются, что все деревья вырубят и застроят участок лишь жилыми домами.

Как уточнили организаторы, воскресный пикет начнется в 13.00 и состоится при любой погоде. На нем ожидается порядка 30 человек.

"Екатеринбуржцы готовы отстаивать свои интересы, несмотря на грядущее похолодание", - отмечают организаторы.

Напомним, ранее защитники Березовой рощи провели одиночные пикеты в День Конституции.