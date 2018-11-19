19 Ноября 2018
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Екатеринбуржцы требуют присвоить березовой роще в Академическом особый природный статус

Активисты по защите березовой рощи в Академическом микрорайоне Екатеринбурга 18 ноября вышли на пикет с требованием присвоить роще особый природный статус. Как сообщили Накануне.RU общественники, поддержать данную инициативу пришли около 20 человек.

Неравнодушные жители города вышли на улицу с плакатами "Атомстройкомплекс, остановись!". Стоит отметить, что застройщиком территории, где сейчас идет вырубка деревьев, является именно компания "Атомстройкомплекс". На данной площадке уже вырубили часть рощи – там строится жилое здание. Горожане уже неоднократно пытались спасти рощу от вырубки, устраивая массовые митинги и различные акции протеста.

Как говорят общественники, сейчас по документам роща является кустарным "саморосом", что позволяет "безнаказанно её уничтожать". На данный момент активисты собирают всю необходимую информацию, которая потребуется для проведения экспертиз, чтобы признать рощу особо охраняемой территорией.

пикет, березовая роща(2018)|Фото: архив активистов березовой рощи

пикет, березовая роща(2018)|Фото: архив активистов березовой рощи

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Екатеринбуржцы требуют присвоить березовой роще в Академическом особый природный статус

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Теги: Березовая роща, вырубка леса, Атомстройкомплекс, Академический, пикет



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