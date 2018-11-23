23 Ноября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре 70 миллионов направлено на обеспечение жильем молодых семей

В Югре более 230 млн руб. дополнительно направлены на социальные выплаты участникам жилищной окружной программы. Улучшить свои жилищные условия в этом году смогут около 170 семей, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Из этой суммы 161 млн руб. будет направлено на улучшение жилищных условий участников программы по категории "работники". Согласно информации, опубликованной на сайте Ипотечного агентства Югры, к этой категории относятся "работники государственных учреждений автономного округа, работники иных органов, содержание которых полностью осуществляется за счет бюджета автономного округа".

Уведомления о праве на субсидию получат семьи, которые встали на учет до 22 декабря 2011 г. и написали заявления о предоставлении субсидии в 2018 г.

70 млн руб. пойдут на обеспечение жильем молодых семей, признанных участниками программы до 31 декабря 2013 г. Деньги получат молодые семьи и специалисты, подавшие заявление на участие в программе "Доступное жилье молодым" в период с 2006 г. до 26 мая 2011 г.

Отметим, что в этом году власти округа уже направляли дополнительное финансирование на эти жилищные программы. Финансирование программы "Доступное жилье молодым" в 2018 г. составило около 2,2 млрд руб., получателями стали 2170 семей.

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В Югре 70 миллионов направлено на обеспечение жильем молодых семей

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Теги: жилье для молодых семей, жилищные программы, финансирование



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